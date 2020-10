Da Lukaku a Pandev, ecco le formazioni ufficiali della sfida Genoa-Inter valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Confermato Darmian sull’out destro, con Hakimi solo in panchina dopo il via libera dell’Ats, ed Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. In difesa Conte ritrova Bastoni, dando un turno di riposo a de Vrij: al posto dell’olandese c’è Andrea Ranocchia. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Dall’altra parte Maran si affida al duo d’attacco formato dall’ex Pandev e Marco Pjaca. L’arbitro sarà Massa di Imperia.

Formazioni Ufficiali Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. All.: Maran.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

ARBITRO: Massa di Imperia

