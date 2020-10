Calciomercato Inter, nerazzurri convinti | Scambio con Guardiola

By

Calciomercato Inter, nerazzurri pronti a tutto pur di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: scambio con Guardiola

Inter, che inizio di stagione difficile. Gli uomini di Antonio Conte, in sole 5 partite fra campionato e Champions League, hanno subito ben 10 gol. Troppi per una squadra che punta a tornare vincente. Il club capitanato da Steven Zhang, però, vuole trovare una soluzione al più presto per limitare questo deficit che tanti punti sta togliendo al club nerazzurro. Soluzione ad un problema chiamato Ivan Perisic.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto al difensore | Super scambio con Simeone

Calciomercato Inter, Vecino pedina di scambio

Vecino è da tempo ai margini – lo era anche prima dell’intervento al menisco – nell’Inter di Conte e questo potrebbe significare trasferimento per il giocatore nerazzurro già a gennaio. Come riportato da ‘Calciomercatonews.com’, è possibile uno scambio con il Manchester City tra Vecino e Zinchenko. Anche il giocatore ucraino dei Citizens è ai margini della squadra di Guardiola e potrebbe colmare una lacuna sulla fascia sinistra dell’Inter. Questo scambio, ovviamente, significherebbe cessione per il giocatore uruguagio. Marotta potrebbe tuttavia chiudere solo dopo aver piazzato Perisic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Bomba dalla Germania: offerti 50 milioni per Ginter

Shakhtar-Inter: gli ucraini avranno l’arma in più di 10.000 tifosi allo stadio