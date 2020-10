Ranocchia: ”Fedeltà a questa colori, altrove avrei giocato”

Ranocchia: ”Fedeltà a questa colori, altrove avrei giocato”

Andrea Ranocchia non si nasconde durante un intervento a Sky Sport: “La dedizione per questi colori e per questa squadra è totale, probabilmente se fossi andato in un’altra squadra avrei giocato ma allenarsi con questi campioni è notevole. L’opportunità di giocare ce l’ho sempre avuta, ho sempre cercato di farmi trovare pronto ogni qual volta si fosse presentata la chance per dimostrare le mie capacità” ha concluso.

