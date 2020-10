Calciomercato, dal Tottenham all’Inter | Affare a costo zero

Inter già attiva sul calciomercato in vista della sessione di gennaio. Conte vuole un laterale mancino, occasione a zero dalla Premier

Non solo il calcio, ma anche il calciomercato è cambiato a causa del Coronavirus, la pandemia globale che ha inevitabilmente rivoluzionato la vita e lo sport che tutti noi conoscevamo. L’Inter, come molti altri club, cerca di ottimizzare al massimo le opportunità che si presentano davanti ai dirigenti nerazzurri. A gennaio Marotta e soci cercheranno di regalare ad Antonio Conte rinforzi adeguati al livello della rosa attuale: il primo nome può arrivare dall’Inghilterra.

Calciomercato Inter, caccia al laterale sinistro: colpo a zero da Londra

Secondo alcune fonti inglesi, l’Inter è alla ricerca di un giocatore in grado di interpretare la fascia sinistra (Emerson e Alonso del Chelsea in cima alla lista), semplice quanto fondamentale nella formazione di Conte, al meglio. Danny Rose potrebbe fare proprio al caso del tecnico leccese, almeno come alternativa di ruolo a Young. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il terzino inglese è ai ferri corti con l’allenatore del Tottenham Jose Mourinho e, oltre a questo, fuori dal progetto degli ‘Spurs’. In terra britannica si parla addirittura di risoluzione consensuale con il club londinese. A zero potrebbe essere proposto all’Inter che da gennaio in poi ci potrebbe anche pensare a portarlo a Milano. Non prima, dato che svincolandosi fuori dalla finestra del mercato, non potrebbe firmare con una nuova squadra.

