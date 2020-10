Dal Pino: “Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso”

Inter, il presidente della Lega Paolo Del Pino ha voluto inviare un monito al Governo per quanto riguarda l’industria calcio. Il dirigente ha fatto capire chiaramente che se proseguirà questa situazione l’economia del paese pagherà un caro prezzo

INTER PRESIDENTE LEGA/ Il presidente della Lega di serie A Paolo Dal Pino ha voluto inviare un messaggio al governo italiano, che l’Ansa ha ripreso. Queste le sue parole: “Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia”. Il dirigente era presente al Quirinale per partecipare alla cerimonia di apertura dei giorni dedicati alla ricerca della Fondazione Airc e intervistato appunto dall’Ansa ha ulteriormente rincarato la dose. Queste le sue ulteriori dichiarazioni: “Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere”.

Purtroppo la situazione per diverse categorie, di cui il calcio è solo la punta di un iceberg enorme, è veramente vicina al collasso se non addirittura sull’orlo del fallimento, disgraziatamente non si riesce a trovare il giusto compromesso tra la salute pubblica, bene primario e il lavoro che non può essere messo comunque in secondo piano, visto che salute e lavoro sono due binari paralleli e basilari del vivere e della società civile.