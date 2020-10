Pinamonti: gioca poco come Esposito lo scorso anno, ma lui è più esperto

INTER PINAMONTI AGGIORNAMENTO/ In vista del mercato di gennaio, la rosa della squadra di Antonio Conte non solo potrebbe avere almeno un paio di nuovi innesti, ma ci potrebbero anche essere degli scambi. Come ha spiegato Calciomercato.com, in casa nerazzurra manca sempre il vice Lukaku. La quarta punta Andrea Pinamonti, per il momento, ha disputato soltanto 18 minuti e, nonostante dovrebbe essere lui il giocatore che andrebbe a sostituire l’attaccante belga per dargli un po’ di riposo, con il Genoa è subentrato al posto di Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il giovane attaccante sta insomma facendo la stessa fine di Sebastiano Esposito lo scorso anno, con la differenza che se il giovane calciatore campano, ora alla Spal, era al suo anno d’esordio in prima squadra e arrivava dalla Primavera, il giocatore trentino ha già al suo attivo tre anni nella massima serie, ma forse il tecnico Antonio Conte non lo ritiene ancora completamente adatto e gli preferirebbe qualcuno più esperto.