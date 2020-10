Calciomercato Inter, blitz per lo svincolato | Stipendio da 34 milioni

Novità clamorose per quanto riguarda il calciomercato Inter. Marotta valuta un colpo a costo zero per Conte.

Sempre attento alle occasioni che possono presentarsi sul mercato, Beppe Marotta ha messo gli occhi su un giocatore che andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Come si legge sul portale inglese ’90min.com’, infatti, l’amministratore delegato dell’Inter sarebbe pronto a sfidare il Barcellona ed il Paris Saint-Germain nella corsa al centrocampista olandese classe 1990 Georginio Wijnaldum. Le trattative per il rinnovo con il Liverpool sono in stand-by dal momento che, nonostante le pressioni del manager Jurgen Klopp sulla società, i ‘Reds’ non sono disposti ad assecondare le richieste dell’ex Psv Eindhoven, che vuole firmare un contratto di cinque anni da 120mila sterline a settimana, pari a poco meno di 7 milioni di euro a stagione e circa 34,3 milioni in totale. CLICCA QUI per le altre notizie sui nerazzurri. Una cifra considerata non eccessiva dalle pretendenti tra cui l’Inter, allettata dalla possibilità di non pagare il suo cartellino. Prima di regalarlo a Conte, ad ogni modo, bisognerebbe cedere un altro centrocampista, con Brozovic ed Eriksen maggiori indiziati.

