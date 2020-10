Gagliardini e Radu recuperati: sono guariti dal Covid

Gagliardini e Radu recuperati: sono guariti dal Covid

L’Inter recupera Roberto Gagliardini e Ionut Radu, risultati positivi al Covid-19 l’8 e il 9 ottobre. La società ha reso noto la loro idoneità sportiva in queste ultime ore e torneranno presto a disposizione del tecnico per le prossime partite. Attualmente resta solo da valutare la situazione in riferimento a Skriniar, ancora out per il virus.

