Shakhtar-Inter, Marotta: “Una delle tante finali. Conte bravo come prima”

Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima della sfida Shakhtar-Inter valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della delicata sfida di Champions con lo Shakhtar Donetsk: “Conte diverso rispetto ad agosto? Era bravo prima ed è bravo anche oggi. Il suo approccio alla gara resta lo stesso, questa è una delle tante finali a cui dobbiamo rispondere. Il destino della squadra dipende da se stessa ma anche dagli avversari, bisogna chiaramente fare dei punti e sfruttare il fatto che giochiamo prima di Real e Borussia. Champions più importante visto il bilancio in rosso? Siamo in una situazione anomala non solo dal punto di vista sportivo, ma perché le società stanno risentendo dei mancati introiti che danno una mano ai bilanci. Sicuramente i proventi di questa manifestazione saranno molto importanti in una economica generale”.

