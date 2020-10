Calciomercato Inter, i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per la difesa ma non sono i soli: sfida a Juventus e Milan

Antonio Conte (Getty Images)Una difesa, causa assenze pesanti come quelle di Milan Skriniar, che sta facendo fatica d imporsi in positivo rispetto a quanto visto durante la scorsa brillante stagione. Proprio per questo motivo, l’Inter è alla ricerca di rinforzi per la retroguardia a disposizione di Antonio Conte, anche se in vista di giugno. Un grande obiettivo per il futuro prossimo potrebbe essere una giovane promessa da far crescere e maturare. Marotta e soci hanno già messo gli occhi sul giovane quanto talentuoso centrale del Verona, Matteo Lovato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, chi è Matteo Lovato: età, da dove viene e caratteristiche tecniche

Nato a Monselice, comune di Padova, in Italia il 14 febbraio 2000, Matteo Lovato è cresciuto nel settore giovanile del Genoa nel quale è rimasto fino al 2018, anno in cui si è trasferito al Padova. Il 13 gennaio 2020 ha avuto l’occasione più importante della sua carriera da calciatore: trasferitosi al Verona, ha debuttato in Serie A l’11 luglio e adesso, a seguito della cessione in estate alla Roma di Marash Kumbulla, è diventato titolare nel club veneto. Difensore centrale dall’enorme talento, forte fisicamente ed abile tecnicamente, fino a qui si è distinto per la sua caparbietà quando marca l’avversario. Non è un caso, quindi, che le grandi abbiano già iniziato ad osservarlo molto attentamente.

Calciomercato Inter, Marotta prova a battere Juventus e Milan

Matteo Lovato, il talento classe 2000 sul quale l’Inter ha messo gli occhi addosso. Il difensore di 20 anni sta facendo davvero un grande inizio di stagione al Verona allenato da Ivan Juric. I nerazzurri, però, non avranno la strada spianata. L’Ad Marotta, infatti, è pronto a sfidare la concorrenza per il talento padovano che è rappresentata soprattutto dalla Juventus ma anche dal Milan.

La trattativa è più che possibile, dato che i rapporti tra Inter e Verona sono davvero ottimi, l’affare può essere chiuso già a gennaio, anche se il giocatore arriverebbe a in estate, per 15 milioni di euro più un’eventuale contropartita tecnica. Ma le rivali, questo è certo, non staranno a guardare.

