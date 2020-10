Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna | Ottavi Champions o addio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte e il suo futuro sulla panchina nerazzurra non così certo

Tra infortuni e Coronavirus, l’Inter non è certamente partita con il piede giusto in questa stagione. La squadra allenata da Antonio Conte ha subito veramente tanti gol e rispetto alle occasioni create ha segnato fin troppo poco. E’ chiaro quindi che i nerazzurri debbano migliorare. In Champions poi, con soli due punti conquistati in due partite, è a rischio anche la qualificazione agli ottavi. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dalla Spagna sicuri: “Conte via se non si qualifica agli ottavi Champions”

In caso di eliminazione ai gironi, a quanto pare Suning potrebbe anche dare il benservito a Conte. Secondo ‘todofichajes.com’, il tecnico non ha la certezza di rimanere sulla panchina dell’Inter. Nel caso i nerazzurri venissero eliminati dalla competizione europea, Zhang potrebbe decidere addirittura di esonerare l’ex Chelsea.

Questo scenario, descritto dal portale iberico, sarebbe alquanto incredibile. Difficile, comunque, che si possa realizzare anche se l’Inter non superasse i giorni di Champions League, obiettivo stagionale del club. A meno di ‘cataclismi’, infatti, Conte rimarrà nerazzurro quantomeno fino alla fine dell’anno. Mandarlo via a stagione in corso significherebbe farsi carico dello stipendio di un altro allenatore (Marotta pensa sempre ad Allegri per il post Conte), oltre quello di Luciano Spalletti e dello stesso ex Ct azzurro, qualcosa come 10-12 milioni a stagione.

