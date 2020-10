Calciomercato Inter, beffa al Milan | Pallone d’oro per Conte

Il duello tra Inter e Milan si sposta dal campo al mercato. Sorpasso dei nerazzurri nella corsa a Luka Modric

Archiviato il derby per 2-1, la sfida tra Inter e Milan passa dal campo alla prossima finestra di calciomercato quando nerazzurri e rossoneri potrebbero trovarsi nuovamente in competizione. Nel mirino un grande campione spesso accostato ad un possibile arrivo in Serie A. Si tratta di Luka Modric che sta ritrovando una certa continuità di rendimento con Zidane dopo un periodo di appannamento. Il Pallone d’oro 2019 è reduce anche dal gol nel ‘Clasico’ vinto col Barcellona e nonostante la carta d’identità riesce comunque a garantire determinati standard di rendimento. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, beffa al Milan: sorpasso per Modric

Stando a quanto sottolineato da ‘Defensa Central’ Beppe Marotta avrebbe completato il sorpasso sul dirigente milanista Paolo Maldini nella corsa a Luka Modric. Ad agevolare il tutto ci sarebbe il mancato rinnovo del croato vista la scarsa volontà da parte di Florentino Perez di prolungare l’accordo.

Qualora la storia di Modric a Madrid si chiudesse davvero preferirebbe sposare il progetto di Conte all’Inter con l’agente che ha già fatto sapere che: “Siamo disposti ad aspettare fin quando serve“.

