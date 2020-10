Le ultime di Calciomercato Inter non lasciando dubbi: possibile uno scambio in attacco a gennaio per rinforzare la squadra di Conte

Scambio Pinamonti-Gervinho, Inter e Parma possono riprovarci per davvero. Il tentativo fallì nell’ultimo giorno dello scorso mercato, ma adesso i nerazzurri vogliono riprovarci seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Ampiamente confermate le nostre indiscrezioni, ‘Tuttosport’ è certo: i nerazzurri ci riproveranno. Conte pensa che l’attaccante ivoriano del Parma sia l’ideale come riserva in attacco (un’arma preziosa in contropiede, a gara in corso) e la società proverà ad accontentarlo. Pinamonti, che sta trovando poco spazio in nerazzurro, potrebbe lasciare l’Inter tra meno di 3 mesi per una nuova destinazione. Intanto, gennaio si avvicina.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, beffa dalla Juve | Scambio col Barcellona

Inter, UFFICIALE | Risoluzione del contratto: si va in tribunale