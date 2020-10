Le ultime news Inter mettono in evidenza l’infortunio rimediato dal giocatore più importante e decisivo della squadra di Conte: Romelu Lukaku

Bruttissime notizie per l’Inter di Antonio Conte. Si è fatto male il calciatore più importante e decisivo della squadra, vale a dire Romelu Lukaku. Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, il centravanti belga “si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno”. Lukaku salterà sicuramente la gara di campionato contro il Parma in programma sabato alle 18 al ‘Meazza’ ed è a rischio anche per il big match di Champions – importante se non fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale – contro il Real Madrid di scena mercoledì prossimo all’Alfredo Di Stefano.