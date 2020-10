Inter-Parma, designato Pairetto alla settima con i nerazzurri

Inter-Parma, sarà Luca Pairetto ad arbitrare la sfida valida per la sesta giornata del campionato di serie A. La giacchetta nera è alla sua settima volta con i nerazzurri, i precedenti sono positivi ma l’unica sconfitta è avvenuta proprio nella scorsa stagione

INTER-PARMA DESIGNATO PAIRETTO/ Mentre in casa Inter sono in ansia per le condizioni dell’attaccante Romelu Lukaku, che dopo le visite svolte ha un risentimento muscolare all’adduttore sinistro, è stato designato l’arbitro per la sfida di sabato alle 18 allo stadio Meazza di Milano e valida per la sesta giornata del campionato di serie A. Sarà Luca Pairetto a dirigere la sfida tra la squadra di Antonio Conte e il Parma. Per la giacchetta nera seconda partita in questa stagione in serie A e anche questa volta sarà una formazione milanese, visto che ha esordito in questa annata, nella partita tra Crotone e Milan. L’arbitro di NIchelino ha esordito in serie A il 25 settembre 2013 in Livorno Cagliari ed è alla sua 70esima presenza nel massimo campionato italiano.

Con la squadra nerazzurra è alla settima designazione e i precedenti parlano di quattro vittorie della squadra milanese, un pareggio e una sola sconfitta, proprio nella scorsa stagione contro il Bologna 2-1 al Meazza.