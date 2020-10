Calciomercato Inter, circondato dai top club | Marotta vuole blindarlo

Calciomercato Inter, il giocatore è decisamente gradito all’estero ma i nerazzurri vogliono blindarlo: Marotta al lavoro

Se c’è un reparto in cui l’Inter ha faticato in questo avvio di stagione, quello è senza dubbio la difesa. I nerazzurri, causa assenze importanti, hanno subito davvero troppi gol in queste prime partite dell’anno e questo inevitabilmente non ha fatto bene ai risultati.

Negli ultimi giorni, però, un giocatore è tornato a pieno regime e la differenza si è subito vista in campo: Alessandro Bastoni. Guarito dal Coronavirus e tornato ormai al top della forma, il difensore italiano oltre che a far bene all’Inter, è in mezzo alla questione rinnovo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter | Principio d’accordo: ritorno e ‘tradimento’ – VIDEO

Calciomercato Inter, Bastoni: aria di rinnovo

Alessandro Bastoni, anche grazie alla fiducia che Antonio Conte ha riposto in lui nella stagione appena passata, è cresciuto tantissimo. Tante presenze e molta personalità in mezzo al campo lo hanno fatto apprezzare all’Inter e non solo. Anche top club come il Manchester City, infatti, lo hanno notato. Il giocatore vuole però rimanere all’Inter e i nerazzurri cercheranno quindi di tenerlo a tutti i costi.

Il suo contratto scade nel 2023, Marotta vorrebbe proporgli un adeguamento pari a poco meno del doppio dell’attuale stipendio – il giocatore lombardo guadagna attualmente 1.5 milioni di euro a stagione – . L’entourage del giocatore, che sta bene a Milano, vorrebbe andare oltre i 3 milioni: c’è ottimismo e, soprattutto, voglia di continuare insieme.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, incontro a Milano | Nome clamoroso sul tavolo

Calciomercato, beffa al Milan | Pallone d’oro per Conte