Il contratto di Angel Di Maria scadrà al termine della stagione e potrebbe anche tornare in ottica Serie A. Mendes potrebbe offrirlo all’Inter

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Angel Di Maria che ha raccolto fin qui un solo gol tra Champions e campionato con la maglia del Paris Saint Germain. Il forte esterno offensivo argentino è in scadenza di contratto a giugno 2021 e rientra nella lista dei prossimi svincolati di lusso che potrebbero far gol a diverse big d’Europa. Il PSG dal canto suo infatti non intende rinnovargli l’accordo e Cristiano Ronaldo lo vorrebbe alla Juventus considerati i trascorsi insieme al Real Madrid. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Di Maria per i nerazzurri: sgambetto a CR7

Occhi puntati quindi sul destino di Angel Di Maria che potrebbe essere davvero in Italia ma in un’altra squadra. Il potentissimo agente Jorge Mendes potrebbe infatti offrire l’esperto argentino all’Inter di Suning come possibile affare a costo zero.

Si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio low cost vista l’enorme qualità di Di Maria che a 32 anni ha ancora molto da dare ad alti livelli. In questo caso l’argentino ‘tradirebbe’ l’ex compagno Cristiano Ronaldo.

