Calciomercato Inter, stop Lukaku | Torna di moda l’ex Juventus

L’infortunio di Romelu Lukaku riapre il discorso circa la mancanza nella rosa dell’Inter targata Antonio Conte di una vera e propria alternativa al bomber belga

Conte dovrà fare a meno di Lukaku nella sfida di domani col Parma e, probabilmente anche se non va escluso un recupero clamoroso, soprattutto nel big match di Champions contro il Real Madrid. L’infortunio del centravanti belga riapre un vecchio ma sempre attuale discorso, ovvero quello relativo alla mancanza nella squadra di una valida alternativa all’ex Manchester United. Un’alternativa che Conte ha chiesto a gran voce fin dall’arrivo del bomber a Milano. Ora al tecnico non resterà che affidarsi a Pinamonti, oppure lanciare un 3-5-1-1 con Eriksen a supporto dell’unica punta Lautaro Martinez che tra l’altro non è nel suo momento migliore. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, infortunio Lukaku: nuova chance per Mandzukic

Il ko di Lukaku sarà un’occasione di calciomercato per agenti e intermediari. Possibile infatti che sul tavolo dei dirigenti interisti vengano riofferti attaccanti senza contratto con magari un curriculum importante alle spalle. Uno di questi può essere Mario Mandzukic, ancora senza squadra dopo l’addio ai qatarioti dell’Al-Duhail. Il 34enne, che il Bologna sta valutando per rimpiazzare l’infortunato Santander, è stato un calciatore della Juventus vincente costruita da Marotta ed è per questo che, nel caso, stavolta potrebbe avere qualche piccola chance di strappare un accordo con l’Inter. A onor del vero va tuttavia detto che dall’estate scorsa ad oggi il club di viale della Liberazione non ha mai preso in considerazione l’idea di ingaggiare uno svincolato per coprire qualche falla nella rosa. Ma si può sempre cambiare idea…

