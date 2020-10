Conte: ”Perisic alternativa davanti, vorrei giocatori più responsabili”

Conferenza di vigilia per Conte in vista della gara contro il Parma: “Il Parma è una squadra che vuole cercare di giocare a calcio, ha una propria identità e prova a mettere sul campo le proprie qualità. Lukaku? Ha avuto un affaticamento muscolare e dobbiamo preservarlo per riaverlo al meglio. Anche Sanchez lamenta qualche problema, faremo del nostro meglio per recuperarli. Bisogna aver pazienza, i giocatori devono capire che forzare le scelte può portare a situazioni negative. Gagliardini è recuperato, anche se i positivi sono stati in isolamento hanno avuto comunque la possibilità di allenarsi. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù con Young e con Perisic, ora abbiamo riavuto a disposizione Gagliardini che ci darà una mano.”

Conte: ”Perisic alternativa davanti, vorrei giocatori più responsabili”

“Posizione Vidal? E’ un giocatore di spessore con un’esperienza smisurata, sono sicuro che mi darà ampie garanzie ovunque la squadra abbia bisogno di lui. Errori arbitrali? Bisogna farsi sentire nelle sedi opportune, lo deve fare chi di dovere. L’allenatore e la squadra si devono esprimere sul campo per questioni di campo. Brozovic? Sono soddisfatto di tutti i calciatori che ho a disposizione, lui è tra quelli che può migliorare ancora molto. Perisic? Sta facendo bene, lui è uno che può giocare sulla fascia ma anche in attacco. In questo momento può essere un’alternativa importante anche davanti. Ha delle caratteristiche che ben si sposano con il nostro gioco e sono convinto che può fare bene anche li. Gervinho? Non parlo di altri giocatori” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma