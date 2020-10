Le ultime news Inter mettono in evidenza la risposta di Eriksen a un tifoso danese in merito al suo scarso impiego in nerazzurro

L’Inter e quel ‘problema’ chiamato Christian Eriksen. Il fantasista danese, per alcuni, non ha un rapporto idilliaco con Antonio Conte mentre per altri non si è semplicemente adattato al calcio che il tecnico leccese propone. Probabilmente, però, sta semplicemente soffrendo questa situazione che potrebbe, nel peggiore dei casi, portarlo a lasciare Milano già a gennaio 2021. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, Eriksen stizzito risponde a un tifoso: “Ecco con chi devi parlare”

Ad un Q&A organizzato dalla Federcalcio della Danimarca, un fan di Eriksen ha chiesto al danese perché non gioca molto all’Inter. La risposta dell’ex giocatore del Tottenham è stata questa: “Gioco poco? Il perché bisogna chiederlo al tecnico Antonio Conte. Chiama lui e parla con lui, perché le decisioni sono le sue – ha spiegato Eriksen – Nel calcio i periodi di alti e bassi ci sono sempre. Come gestisco le critiche? Non ci penso, perché tutti hanno un’opinione, soprattutto in Italia. Si tratta di fidarsi di chi ti sta vicino e non sentire il resto”.

