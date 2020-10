Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del match Inter-Parma valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

L’Ad nerazzurro Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della sfida Inter-Parma valevole per la sesta giornata di Serie A: “Questa appena cominciata è una stagione anomala, come quella dell’anno scorso – ha esordito – Da agosto abbiamo giocato già tante partite, poi si sono aggiunti i positivi al Covid, gli infortuni e le partite delle Nazionali. Gli allenatori non sono mai in grado di fare le formazioni anticipatamente. Se non invieremo qualche giocatore in Nazionale? Affronteremo la situazione con lucidità – ha risposto Marotta – Non voglio boicottare le manifestazioni, però dico che un giocatore per rispondere alle convocazioni delle Nazionali deve essere in una condizione psico-fisica idonea per farlo. Se è già affaticato, è evidente che rimanga a casa per il bene di tutti. Chiedo che ci sia maggior rispetto per i club. Possibili interventi nel calciomercato di gennaio? Il lavoro di Ausilio è stato egregio, siamo soddisfatti di questa rosa. Ora non si può ipotizzare cosa accadrà nella prossima finestra di gennaio”, ha concluso.

