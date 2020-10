Inter-Parma, cambia l’arbitro prima del fischio d’inizio | I dettagli

Luca Pairetto non è l’arbitro del match Inter-Parma valevole per la sesta giornata di Serie A

Luca Pairetto non sta dirigendo il match Inter-Parma di scena al 'Meazza' e valevole per la sesta giornata di Serie A. Nel riscaldamento, il fischietto della sezione di Nichelino ha rimediato un problema muscolare che lo ha costretto al forfait. Arbitro dell'incontro è Piccinini, che in origine avrebbe dovuto adempiere al ruolo di quarto uomo, adesso dello stesso Pairetto.

