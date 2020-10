Da Lautaro Martinez a Gervinho, ecco le probabili formazioni del match tra Inter e Parma valido per la 6° giornata di Serie A

Questa sera alle 18.00, allo stadio San Siro, l’Inter affronterà il Parma nella sfida valevole per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri dovranno fare a meno di Romelu Lukaku che nell’ultima partita di Champions League ha accusato un problema di natura muscolare. Considerato l’attacco decimato, Antonio Conte potrebbe concedere una chance a Pinamonti in coppia con Lautaro Martinez, anche se al momento appare favorito Ivan Perisic con la conseguente conferma di Young sulla corsia mancina. Eriksen favorito per agire alle spalle dei due attaccanti, con Vidal più uno tra Barella e Brozovic in mediana. La difesa dovrebbe essere formata da D’Ambrosio e Bastoni ai lati di de Vrij. Il Parma di Fabio Liverani dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2 alquanto insidioso: l’ex milanista Kucka dietro alle due punte Cornelius e Gervinho.

LEGGI ANCHE>>> L’Inter blinda Lautaro ma si muove anche il City: asta milionaria

Probabili formazioni Inter-Parma

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Young; Eriksen; Perisic, Lautaro Martinez. All: Conte.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All.: Liverani.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

