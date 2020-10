L’Inter blinda Lautaro ma si muove anche il City: asta milionaria

Non solo il Barcellona su Lautaro Martinez. Il giocatore dell’Inter, che nelle prossime partite guiderà l’attacco dei nerazzurri a causa dell’infortunio di Lukaku, rimane nel mirino dei catalani ma non solo: nelle ultime ore anche il Manchester City sembra decisamente orientato a puntare su di lui per il post Aguero. Per lui potrebbe scatenarsi un’asta milionaria che vedrebbe i due top club pronte a sfidarsi a suon di milioni. Nonostante un rinnovo prossimo ad arrivare, l’Inter dovrà fronteggiare delle nuove offensive per il Toro.

