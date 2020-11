Real Madrid-Inter: per la sfida di Champions è stato designato l’arbitro francese Clément Turpin

Real Madrid-Inter, per la delicata sfida valida per il terzo turno del Girone B di Champions League è stato designato l’arbitro francese Clément Turpin. L’unico precedente è beneaugurante: vittoria 2-1 in rimonta con il Tottenham nel 2018

REAL MADRID-INTER DESIGNATO TURPIN/ Martedì 3 novembre alle ore 21 presso l’Estadio Alfredo Di Stefano a Valdebebas, si affronteranno la squadra di casa del Real Madrid e l’Inter. L’incontro quindi non si disputerà nel mitico impianto Santiago Bernabeu, ma nel campo di allenamento delle Merengues. Per la delicata sfida, valida per il terzo turno del girone B di Champions League, che vede la squadra spagnola all’ultimo posto con un solo punto, è stato designato l’arbitro francese Clément Turpin. La giacchetta nera è internazionale dalla stagione 2011/12 e ha esordito in Champions League nella stagione 2014/15. I precedenti con le squadre italiane nelle due manifestazioni europee, parlano di 9 incontri con uno score di cinque vittorie due pareggi e due sconfitte. Nello specifico è alla sua seconda designazione con la squadra milanese, il precedente è beneaugurante visto che corrisponde ad una vittoria 2-1 contro il Tottenham in rimonta, il 18 settembre 2018 nella gara di esordio della Champions League.

