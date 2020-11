Vieri: “I nerazzurri sono forti, hanno qualità. Hanno solo bisogno di tempo”

Inter, l’ex attaccante Christian Vieri nonostante la sua ex squadra allenata da Antonio Conte non sia andata oltre il pareggio con il Parma, si è detto fiducioso sul proseguo del campionato e che il valore della squadra farà presto la differenza

INTER VIERI SU INSTAGRAM/ Giornata movimentata, si fa per dire, su Instagram per Christian Vieri che ha chattato sul noto social anche con Lele Adani, dopo il pareggio della squadra di Antonio Conte con il Parma. Nonostante il pareggio raggiunto nei minuti di recupero, l’ex bomber ha voluto dare lo stesso un parere positivo sulla sua ex squadra. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter è forte forte, c’è anche Radja Nainggolan che vorrei vedere giocare di più. Poi ci sono Arturo Vidal, Stefano Sensi che ha il problema ai flessori.. Sono forti, hanno qualità. Hanno solo bisogno di tempo. Manca un centravanti che faccia il vice di Romelu Lukaku, io in rosa metterei sempre 4-5 attaccanti per provare a vincere Champions e campionati. Se manca Lukaku, deve giocare un altro al posto suo”. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Poi ha aggiunto, facendosi una domanda e dando la risposta: “Non vinci le partite perché manca lui? Devi avere un altro centravanti come Lukaku che quando lui non c’è possa rimpiazzarlo. Ivan Perisic davanti mica va bene.. Comunque la squadra prima o poi girerà. Ora ci sono pressioni nuove, quest’anno giocano per vincere lo Scudetto quindi c’è pressione in più”.