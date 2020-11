Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Eriksen e la clamorosa indiscrezione che parla di un super affare col Real Madrid

Sarà una settimana di fuoco tra Real Madrid e Inter che domani, allo stadio Santiago Bernabeu, si sfideranno per un match di Champions League davvero da brividi. Ma tra le due rivali sarà confronto anche sul mercato a gennaio. Secondo ‘todofichajes.com’ nerazzurri e blancos avrebbero in mente uno scambio tra esuberi di lusso.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Kante in Serie A | Beffa e super scambio

Calciomercato Inter, Eriksen addio con lo scambio: i dettagli

Lo scambio tra Inter e Real Madrid dovrebbe prevedere due giocatori pieni di talento ma che, per un motivo o per un altro, nelle loro rispettive squadre non stanno trovando spazio: Christian Eriksen e Isco. Per il talento danese, possibile la partenza dato che nella formazione di Antonio Conte non sta trovando spazio mentre per lo spagnolo non ci sono molte possibilità, dato che secondo il sito spagnolo lascerà Valdebebas entro gennaio. Possibile approdo in Italia dove anche la Juventus, su richiesta dell’allenatore Andrea Pirlo, sarebbe interessata al giocatore. L’Inter, tuttavia, sembra davanti ai bianconeri per il talento iberico, con Marotta che sarebbe disposto ad approcciare questo scambio includendo anche un conguaglio da versare sulle casse dei galacticos.

Calciomercato Inter, Eriksen-Isco: perché non si fa

Lo scambio Eriksen-Isco è un’operazione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Al momento però si tratta soltanto di un’indiscrezione di mercato. L’affare, infatti, ad oggi non sembra fattibile. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Eriksen, come Isco, sta deludendo le attese, certamente, ma scambiarlo con il talento spagnolo non risolverebbe nulla, se non spendere ulteriori soldi per un altro giocatore tatticamente e non solo poco ‘gradito’ a Conte.

Isco in azione (Getty Images)

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, affare dal PSG | Sgambetto a Ronaldo

Calciomercato Inter, Conte furioso | Salta lo scambio