Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Vanheusden che era un candidato a raccogliere l’eredità di Skriniar

Zinho Vanheusden è uno dei più grandi talenti europei del momento. Il giovane difensore, capace di imporsi alla grande allo Standard Liegi, inizia a preoccuparsi per il suo futuro. Nel match disputato ieri contro l’Ostenda, in un contatto aereo con Gueye, è caduto e il suo ginocchio ha avuto un movimento innaturale. Nuovo grave infortunio per lui, dopo quello del 2017. Come scrivono dal Belgio, gli esami hanno confermato la rottura del legamento del ginocchio destro. La sua stagione si chiude così in largo anticipo.

🚨 Ce qu’on redoutait est arrivé, Zinho Vanheusden souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Il sera opéré cette semaine. @lessportsplus — Kevin Sauvage (@KevSauvage) November 2, 2020

Calciomercato Inter, Vanheusden ko: era in lizza per l’eredità di Skriniar

Rcordiamo che l’Inter ha il diritto di recompra del giocatore entro il 2021 fissato a 20 milioni di euro e che nelle scorse settimane si era parlato per l’appunto di un suo ritorno nella Milano nerazzurra già a gennaio, ovviamente in caso di partenza di Skriniar. Adeso, però, il suo nome uscirà senz’altro dalla lista della spesa di Ausilio, il quale certamente non smetterà di seguirne i progressi – una volta tornato dall’infortunio – manifestatisi già nell’ultimo anno.

