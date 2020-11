Milito: “Lautaro è un ragazzo con una grande mentalità. Sta facendo una grande carriera”

Inter, l’ex attaccante Diego Milito conferma il suo parere positivo sul suo connazionale Lautaro Martinez. L’ex giocatore d’altro canto è stato l’artefice insieme a Javier Zanetti a far approdare l’ex Racing alla squadra milanese

INTER MILITO SU LAUTARO/ L’ex attaccante dell’Inter e con Javier Zanetti, uno degli artefici del passaggio dal Racing di Avellaneda alla squadra nerazzurra di Lautaro Martinez, Diego Milito, è stato intervistato da Olé per dare un parere sulla situazione del calciatore della squadra milanese, che sta avendo un periodo di appannamento. Queste le sue dichiarazioni: “Parliamo ogni tanto. È un ragazzo che ascolta molto, con una grande mentalità. Lo apprezzo. Sta facendo una grande carriera in un grande club. Spero che continui a fare come sta facendo. È un ragazzo che ha cose da migliorare. È giovane e fa parte di un club d’élite. È un attaccante che continuerà a crescere. Siamo contenti che sia uscito dal Racing e giochi per la nostra Nazionale. Senza dubbio sarà per molto tempo il nueve della Nazionale. È il presente e il futuro. E ha anche un ottimo legame con Lionel Messi e gli altri”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Kante in Serie A | Beffa e super scambio

La partita di domani sera contro il Real Madrid, potrebbe essere l’occasione buona per riuscire a sbloccarsi e far tornare il feeling con i tifosi che si è un po’ perso in questi mesi.