Real Madrid-Inter, Vidal allo scoperto | Il cileno ‘difende’ Conte

Le parole di Arturo Vidal alla vigilia di Real Madrid-Inter

Alla vigilia di Real Madrid-Inter, match cruciale per i nerazzurri in ottica qualificazione agli ottavi di Champions, ha parlato anche Arturo Vidal. Il ‘pupillo’ di Antonio Conte, con il quale è intervenuto in conferenza stampa, ha difeso a spada tratta lo stesso tecnico salentino finito nuovamente nel mirino della critica dopo il brutto pareggio col Parma: “Chi dice che non ha più voglia di vincere, non lo conosce – le parole del cileno, domani sicuro titolare, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ – Ne ha più adesso che alla Juventus“.

