Alaba: ”Deluso e ferito.” L’Inter spera nel clamoroso colpo

Alaba: ”Deluso e ferito.” L’Inter spera nel clamoroso colpo

Alaba resta il sogno dei nerazzurri per il prossimo mercato estivo. Nella conferenza stampa pre Champions, il giocatore ha rilasciato un proprio commento in merito alla situazione del rinnovo: “Prima del coronavirus ho ricevuto molte offerte importanti, non solo quelle relative al rinnovo che in ogni caso rappresentavano la priorità. Mi è stato anche proposto uno scambio, non la presi bene. Le problematiche che ci sono attorno alla mia situazione avrei voluto che rimanessero in famiglia, inoltre le cifre di cui si parla non sono vere. Sono deluso e ferito” ha detto. L’Inter spera nel clamoroso colpo per rinforzarsi in ottica scudetto e Champions.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma