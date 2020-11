Calciomercato, giallo Messi: “Super offerta Inter” | Firmato un precontratto

Svolta a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato Inter. Annuncio clamoroso su Messi, che non rinnova col Barcellona.

Gennaio si avvicina e sta per tornare di moda quella che è stata la telenovela dell’estate: il futuro di Lionel Messi. Costretto, a suo dire, a restare al Barcellona dopo gli screzi con l’ormai ex presidente Bartomeu, il sei volte Pallone d’Oro sembrava destinato a rinnovare il contratto dopo le dimissioni del numero uno blaugrana. Ma c’è un nuovo colpo di scena, anzi due. Da un lato il giornalista spagnolo Eduardo Inda nella trasmissione ‘El Chiringuito Tv’, ha rilanciato con forza la candidatura dell’Inter per il numero 10 argentino: “Il rinnovo di Messi è complicato: per ora non vuole firmare con il Barça e gli è arrivata un’offerta molto importante dal club nerazzurro, oltre a proposte da altre squadre. Il calcio italiano è in risalita e poi hanno una legge (il Decreto Crescita) che agevola l’arrivo di stranieri nel loro Paese”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal via a gennaio: “Rottura con Conte”

Se dalla Spagna arrivano buone notizie per l’Inter, dall’Inghilterra ne arrivano di molto meno buone. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Secondo il tabloid ‘The Telegraph’, infatti, Pep Guardiola sarebbe pronto a tornare alla carica per Lionel Messi, tanto che ci sarebbe già un precontratto da firmare con il Manchester City per poter sbarcare in Premier League la prossima stagione da svincolato. La famiglia Zhang resta in corsa, ma l’affare è tutto in salita.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, furto al Milan: affare da 80 milioni

Inter, comunicato UFFICIALE: tre giocatori positivi al coronavirus