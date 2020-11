Calciomercato, affare UFFICIALE | ‘Beffa’ Inter: i dettagli

L’ex Inter, Geoffrey Kondogbia è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. A comunicarlo lo stesso club iberico sui propri canali social

Geoffrey Kondogbia non ha di certo lasciato il segno con la maglia dell’Inter tanto da essere prontamente ceduto dal club nerazzurro in Spagna, al Valencia dove ha vissuto annate di rilancio. Il centrocampista della Repubblica Centrafricana è riuscito dunque a ritagliarsi il proprio spazio in Liga tornando sui suoi livelli di rendimento tanto da finire sotto i riflettori del calciomercato. Kondogbia infatti è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid, preso Kondogbia: contratto fino al 2024

I ‘Colchoneros’, attraverso il proprio sito ufficiale, hanno comunicato di aver raggiunto l’intesa con il Valencia per il trasferimento del centrocampista che di fatto andrà a sostituire Thomas Partey, ceduto all’Arsenal nel corso dell’ultima campagna trasferimenti.

Kondogbia ha firmato con il club biancorosso un contratto di tre anni e mezzo con un accordo fino al 2024 che nasconde però anche una beffa per la stessa Inter. I nerazzurri infatti non ricaveranno nulla dal trasferimento del mediano: la società di Suning aveva il 20% sulla futura rivendita, ma solo nel caso in cui il centrocampista fosse stato ceduto per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Il Valencia invece ha detto addio a Kondogbia per circa 15 milioni di euro.

