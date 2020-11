Calciomercato Inter, Conte massacrato | “Va licenziato subito!”

L’Inter di Antonio Conte è reduce dal KO di Champions contro il Real Madrid. Non sono mancate le critiche per il tecnico nerazzurro

Continua il momento negativo dell’Inter di Antonio Conte che dopo il brutto pareggio casalingo contro il Parma in campionato ha collezionato anche un KO in Champions sul campo del Real Madrid per 3-2. Sconfitta che inizia a pesare sul cammino europeo di Lautaro e soci fermi ad appena 2 punti in tre partite giocate in un girone complicato ed estremamente equilibrato. Sul banco degli imputati ci è finito inevitabilmente anche lo stesso Antonio Conte per le sue scelte che accompagnano risultati ben diversi da quelli immaginati alla vigilia. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nuovo KO: bordata a Conte

I risultati deludenti di questo inizio di stagione mettono inevitabilmente in difficoltà anche la posizione di Antonio Conte, non più così salda. Inevitabili critiche, anche piuttosto pesanti come quella mossa dal giornalista, Paolo Bargiggia.

Su Twitter ha scritto inequivocabilmente: “Ripeto da tempo: Conte va licenziato dall’Inter costi quel che costi. È stata una mezza sciagura averlo ingaggiato perché il suo stipendio è inversamente proporzionale ai risultati. Eccetto Lukaku non c’è un giocatore che sia migliorato. Brutto segnale!”. Ogni valutazione sull’eventuale esonero di Conte va però fatta con attenzione dal punto di vista economico.

Ripeto da tempo: Conte va licenziato da @Inter costi quel che costi. È stata una mezza sciagura averlo ingaggiato perché il suo stipendio è inversamente proporzionale ai risultati. Eccetto @RomeluLukaku9 non c’è un giocatore che sia migliorato. Brutto segnale! https://t.co/aMrSNcuObT — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) November 4, 2020

