Calciomercato Inter, bomba Hakimi | Accordo totale e addio

Arrivato come stella del mercato estivo, Achraf Hakimi sembra essere ancora legato a doppio filo al Real Madrid. I ‘Blancos’ non mollano

Achraf Hakimi è stato il pezzo da novanta dell’ultima campagna acquisti estiva dell’Inter che ha prelevato l’ex Borussia Dortmund dal Real Madrid, regalando così a Conte una pedina perfetta per il suo sistema di gioco. Il polivalente esterno marocchino è reduce da annate importanti in Germania che hanno contribuito ad incrementarne il valore. Il classe 1998 ha però ancora ampi margini di miglioramento, e lo sa bene anche il Real Madrid che non perde di vista l’ex gioiellino al di là della pessima prestazione di ieri sera in Champions da avversaro.

Calciomercato Inter, Hakimi già in bilico: il Real Madrid non molla

Stando a quanto rivelato dallo spagnolo ‘As’, esattamente come anche per il mancino Sergio Reguilon, il Real Madrid avrebbe già tutto programmato per riavere eventualmente Hakimi in un prossimo futuro. Il club iberico ha infatti ceduto il marocchino proprio all’Inter per i buoni rapporti che intercorrono con il club di Suning ma anche per la prospettiva di poter riportare ‘a casa’ l’esterno classe 1998. Con l’Inter ci sarebbe già un accordo di massima.

Il quotidiano spagnolo evidenzia come qualora i nerazzurri ricevessero un’offerta per Hakimi, sono tenuti a farlo sapere anche al Real Madrid, che avrebbe poi 72 ore per eguagliare o superare tale proposta, decidendo così del futuro del ragazzo.

