Calciomercato Inter, Marotta si oppone al super scambio | Conte furioso

Calciomercato Inter, saltata l’ennesima trattativa per Christian Eriksen con Marotta che ha detto no allo scambio facendo infuriare Conte

Senza dubbio, l’avventura di Christian Eriksen all’Inter fino a qui non è stata indimenticabile. Il fantasista danese, che ha incantato per anni in Inghilterra al Tottenham grazie alle sue giocate, non sta riuscendo a trovare continuità in nerazzurro sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Proprio per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, Marotta e soci stanno cercando una destinazione al danese. L’ultimo rifiuto da parte dell’amministratore delegato nerazzurro, che ha fatto infuriare il tecnico leccese, è stato ai danni del Bayern Monaco in una trattativa che prevedeva uno scambio più che stellare.

Calciomercato Inter, niente Eriksen, niente scambio: i motivi

Lo scambio tra Inter e Bayern Monaco è saltato. La trattativa, secondo alcune fonti, prevedeva l’arrivo di Christian Eriksen in Germania e l’approdo di David Alaba in nerazzurro. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza e dalla prossima estate può lasciare a zero accordandosi con un’altra squadra già a febbraio. Senza dimenticare che sarebbe potuto finire anche il ‘problema’ Eriksen per il club di Milano. L’opportunità di mercato era perciò ghiotta ambo le parti ma tutto è saltato principalmente per volontà di Marotta. Due i motivi: il primo è che Alaba sarà libero tra pochi mesi e quindi il suo è valore prossimo allo zero: il secondo, le richieste dell’entourage del giocatore austriaco sono di 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra troppo alta, soprattutto se consideriamo il calciomercato post Covid.

