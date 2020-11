Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez ancora non arriva e dall’estero non mancano le voci su un futuro lontano da Milano

La sfida persa contro il Real Madrid in Champions League ha quantomeno restituito il sorriso a Lautaro Martinez, tornato finalmente al gol dopo un lungo digiuno proprio in assenza del bomber principe Romelu Lukaku. Il giovane attaccante argentino ha quindi provato a prendere per mano l’Inter che dal canto suo è ancora al lavoro proprio sul rinnovo del ragazzo cercato la scorsa estate dal Barcellona. Il futuro del ‘Toro’ è ancora tutto da scrivere con nuove voci provenienti dalla Spagna in merito ad un possibile addio. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnovo difficile: su Lautaro c’è anche il PSG

Lautaro Martinez non ha ancora visto le sue prestazioni riconosciute con un aumento di stipendio e secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ avrebbe chiesto al suo agente di trovargli una via d’uscita. Il bomber argentino ha un contratto con l’Inter fino a giugno 2023 con una clausola di 111 milioni di euro che il PSG sarebbe determinato a pagare la prossima estate.

Stando al portale spagnolo dunque proprio i parigini farebbero sul serio per Lautaro provando magari a reinvestire parte del tesoretto che potrebbe derivare dall’addio di Mbappe proprio sull’attaccante del club di Suning che ne raccoglierebbe l’eredità.

