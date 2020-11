Calciomercato Inter, un rinforzo molto speciale proveniente dal Real Madrid: due volti noti pronti a lasciare

In questo inizio di stagione, l’Inter di Antonio Conte sta faticando ad ottenere risultati convincenti sia in campionato che in Champions League. In più, i nerazzurri vengono da una bruciante sconfitta subita in casa del Real Madrid pochi giorni fa. Proprio con i blancos, però, Beppe Marotta e soci potrebbero intavolare una trattativa che vedrebbe protagonista un calciatore davvero speciale: Toni Kroos.

Calciomercato Inter, Kroos può arrivare: ma col Real c’è distanza

Secondo alcune indiscrezioni, l’Inter starebbe puntando in maniera davvero ambiziosa al cartellino del campione tedesco. Arrivare al centrocampista tedesco, però, non sarà delle più semplici. Le condizioni del Real Madrid, infatti, sono davvero penalizzanti. La società blanca sarebbe disposta a lasciare andare il giocatore, ma soltanto in caso di inserimento nella trattativa con il club italiano di un calciatore nerazzurro. Nello specifico di uno tra Marcelo Brozovic – che non si è mai trovato veramente a proprio agio sotto la guida tecnica di Conte – e Milan Skriniar. Florentino Perez, non contento, chiederebbe anche un conguaglio economico di ben 20 milioni di euro oltre al cartellino di uno dei due. Trattativa, dunque, non così facile da portare a termine, anche perché l’Inter valuterebbe entrambi sui 60 milioni di euro. Di circa sessanta milioni è la clausola del croato, che a Madrid vedono di buon occhio come alternativa a Casemiro.

