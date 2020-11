Capello: “Tra i peggiori c’è da mettere in evidenza anche l’errore di Hakimi”

Inter, parole pesanti di Fabio Capello nei confronti di Achraf Hakimi dopo il retropassaggio sbagliato che l’ex Borussia Dortmund ha fatto nella sfida con il Real Madrid e che ha permesso a Benzema di segnare la rete del primo vantaggio della squadra spagnola

REAL MADRID-INTER CAPELLO DICHIARAZIONI/ L’ex allenatore Fabio Capello, ha voluto dare il suo parere sul grave errore di Hakimi nella sfida che ha visto soccombere l’Inter per 3-2 contro il Real Madrid. L’ex tecnico non ha avuto alcuna remora nell’attaccare l’ex giocatore del Borussia Dortmund per quell’incauto retropassaggio ad Handanovic che ha regalato il pallone dell’1-0 a Benzema. Queste le sue dichiarazioni dagli studi di Sky Sport durante il post partita: “Tra i peggiori c’è da mettere in evidenza anche l’errore di Hakimi, dà la palla dietro. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Sta recuperando la palla quando si cerca di recuperare palla dal basso. Adesso si commettono tanti errori che prima non si commettevano. E gli attaccanti ora stanno molto attenti, aspettando che qualcuno abbocchi, scattano e segnano”.