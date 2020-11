Vanheusden, operazione riuscita adesso inizierà una dura riabilitazione di almeno sei mesi

Inter, il difensore Vanheusden è stato operato nei giorni scorsi dopo il brutto infortunio patito nella partita di campionato belga. Il giovane calciatore ha voluto condividere e informare i suoi tifosi sulla sua situazione post operatoria

INTER VANHEUSDEN INSTAGRAM/ L’ex difensore della Primavera dell’Inter Zinho Vanheusden, ormai da qualche anno allo Standard Liegi, ma che probabilmente il prossimo giugno sarebbe potuto tornare a Milano, visto l’accordo con la formazione belga di una possibile recompra, si è infortunato gravemente qualche giorno fa. Il calciatore è stato operato in questi giorni e l’intervento è perfettamente riuscito. Lo stesso giocatore, ha voluto rendere partecipi tutti i suoi tifosi del decorso della sua situazione tramite il suo profilo Instagram. Come si evince dal suo post, l’operazione è stata effettuata dal dottor Koen Lagae ed è perfettamente riuscita. Il giovane difensore adesso è atteso da minimo sei mesi di riabilitazione, che dovrà passare preso la clinica Move to cure di Anversa, che è del fisioterapista Lieven Maesschalck. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Sarà quindi molto difficile che riesca ad essere pronto per i prossimi europei che, salvo ulteriore slittamento, dovrebbero svolgersi tra metà giugno e metà luglio del prossimo anno.