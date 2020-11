Calciomercato Inter, colpo a sorpresa | Scambio folle con la Juve

Il mercato dell’Inter potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello della Juventus. Spunta una clamorosa ipotesi di scambio con Skriniar protagonista

Inter e Juventus potrebbero intrecciare ancora una volta i propri destini in sede di calciomercato. Rivali sul campo per la conquista dello scudetto, potrebbero diventare insospettabili alleate nel corso della prossima campagna trasferimenti per risolvere i rispettivi problemi di organico. Marotta va a caccia di un esterno sinistro per soddisfare le richieste di Conte e secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatoweb.it’ il nome giusto potrebbe essere quello del brasiliano Alex Sandro, che potrebbe dar via ad un maxi scambio. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, chance di scambio con la Juve: Alex Sandro sul piatto

Marotta è intenzionato a tentare la pista che porta al brasiliano, il quale resta comunque un elemento importante per la Juventus nonostante i tanti infortuni. I bianconeri infatti hanno intenzione di cederlo solo per un’adeguata contropartita tecnica che possa andare a colmare le proprie lacune. Nel caso specifico si potrebbe imbastire uno scambio con Skriniar, che però è valutato dall’Inter addirittura 60 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero infatti anche 20 milioni oltre al cartellino di Alex Sandro per lasciar andare via il difensore slovacco. Per la Juve l’affare si può fare solo alla pari.

