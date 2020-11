Calciomercato Inter, affare (ancora) impossibile | Conte è furioso

Calciomercato Inter, salta di nuovo il grande sogno di Antonio Conte. Furia del tecnico, ecco tutti i dettagli

I risultanti, finora, non sono arrivati per l’Inter in campo e nemmeno sul mercato. I nerazzurri, dopo lo straordinario acquisto estivo di Achraf Hakimi, non hanno concluso al top. L’arrivo di Kolarov, la più grande delusione di questa prima parte di stagione, ne è l’esempio lampante. Secondo alcune indiscrezioni, un altro obiettivo di mercato designato da Antonio Conte – anzi, meglio dire il vero grande sogno del tecnico – potrebbe saltare ancora. Di chi si tratta? Del mediano francese N’golo Kante.

Calciomercato Inter, rabbia Conte: Kante salta (anche) a gennaio

Kante, il centrocampista totale tanto voluto da Conte potrebbe nuovamente saltare, questa volta nel mercato di gennaio facendo così poco contento l’allenatore. Il giocatore francese, per l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, è a dir poco indispensabile perché riesce a mettere insieme intensità, quantità e qualità in mezzo al campo come pochi altri giocatori al mondo. Tuttavia, però, il suo arrivo è pressoché impossibile. I motivi sono semplici quanto chiari. In primo luogo, quello di gennaio è perlopiù un mercato di riparazione, ciò quindi non permette di fare acquisti importanti come quelli di Hakimi e Lukaku, ad esempio. In secondo luogo, poi, il coronavirus ha cambiato drasticamente il mondo del calcio e del calciomercato. Terzo, il Chelsea continua a dichiararlo incedibile. Tutto ciò ci dovrebbe far capire perché Kante rimarrà, ancora una volta, soltanto un sogno. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

