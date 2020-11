Atalanta-Inter: due dubbi per Antonio Conte. Lukaku tra i convocati partirà dalla panchina

Atalanta-Inter, l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku partirà con i compagni alla volta di Bergamo per la sfida di domani alle 15 contro l’Atalanta e si siederà in panchina. Due i dubbi del tecnico Antonio Conte tra Hakimi e Darmian e tra D’ambrosio e Skriniar, per una maglia da titolare

ATALANTA-INTER AGGIORNAMENTO/ Domani si giocheranno due importanti sfide di serie A che vedranno impegnate le quattro squadre che lo scorso anno arrivarono ai primi quattro posti della classifica: Lazio-Juventus alle 12.30 e Atalanta-Inter alle 15. Per quanto riguarda la sfida di Bergamo, Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione di Antonio Conte, una bella notizia per i tifosi della squadra milanese. L’attaccante belga Romelu Lukaku, risulta essere stato inserito nella lista dei convocati e, anche se non ancora al 100%, sarà presente in panchina e in caso di necessità potrà dare il suo contributo. Spazio quindi, almeno all’inizio alla coppia Lautaro-Sanchez mentre Perisic sarà sostituito da Young.

Per quanto riguarda l’altra fascia, Hakimi e Darmian si giocheranno la maglia da titolare. In merito alla situazione del centrocampo, in attesa di sapere aggiornamenti sulla positività o meno di Gagliardini al Covid-19, in caso di esito negativo raggiungerà i compagni domani e si siederà inizialmente in panchina, confermati Brozovic, Vidal e Barella. Ballottaggio anche per la difesa, infatti il tecnico Antonio Conte sta valutando se schierare D’Ambrosio o Skriniar insieme ai confermatissimi De Vrij e Bastoni. In porta naturalmente il capitano Samir Handanovic.