Calciomercato Inter, bomber da 70 milioni | Lo ‘porta’ Lautaro

Affare di lusso per l’Inter che pensa in grande in caso di addio a Lautaro Martinez. Nel mirino il centravanti del Liverpool, Roberto Firmino

In casa Inter va fatta una attenta riflessione su Lautaro Martinez. L’argentino è tornato al gol in Champions League contro il Real Madrid dopo un periodo buio, riaccendendo su di se anche le mire di alcuni dei maggiori club europei. Tra questi anche il Paris Saint Germain pronto a pagare i 111 milioni di euro della clausola dell’attaccante che già la scorsa estate è parso vicino all’addio ma in direzione Barcellona. Al termine dell’attuale stagione lo scenario potrebbe dunque ripetersi con Lautaro probabile partente e l’Inter chiamata a sostituirlo. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, maxi affare Firmino: l’erede di Lautaro

Lautaro potrebbe dunque essere l’erede di Mbappe a Parigi e a quel punto la dirigenza nerazzurra dovrebbe andare a sondare il terreno per trovare un sostituto all’altezza. Secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatonews.com’ Marotta e soci potrebbero indirizzare la cifra eventuale della cessione di Martinez per puntare su un grandissimo nome.

Nello specifico si tratterebbe di Roberto Firmino, polivalente attaccante del Liverpool che ha fatto le fortune dei ‘Reds’ e di Klopp nelle ultime stagioni. Il brasiliano sarebbe un profilo ideale con la società inglese che potrebbe anche farlo partire dopo l’exploit del lusitano Diogo Jota che sta oscurando proprio Firmino. Il Liverpool dal canto suo valuta l’ex Hoffenheim almeno 60-70 milioni di euro, cifra accessibile per l’Inter qualora dovesse incassare l’intera clausola di Lautaro.

