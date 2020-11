Eriksen può lasciare l’Inter a gennaio, ovvero appena un anno dopo il suo arrivo. Conferme sul clamoroso scambio con un big del Real nel mirino della Juventus

Eriksen resta un enorme ‘caso’ che l’Inter potrebbe risolvere una volta per tutte nel calciomercato di gennaio con ovviamente la sua cessione all’estero. Nemmeno entrato in campo nelle ultime due delicate partite contro Real Madrid e Atalanta, il fantasista danese sta pagando il suo scarso feeling con Antonio Conte ma soprattutto il suo rendimento ben al di sotto degli standard a cui aveva abituato tutti e convinto l’Ad nerazzurro Marotta a pagare solo un anno fa 20 milioni per il suo cartellino – nonostante fosse in scadenza di contratto col Tottenham – e a garantirgli un contratto da 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen al Real Madrid: scambio di prestiti e Juventus ‘beffata’

Il futuro di Eriksen potrebbe essere in Spagna, in quel Real Madrid che sogna ormai da diversi anni. Ieri sera, nella trasmissione ‘Pressing’ in onda su ‘Italia 1’, sono state confermate le clamorose indiscrezioni sul possibile scambio a gennaio tra l’ex ‘Spurs’ e lo spagnolo Isco, ai margini del progetto Zidane. Inter e ‘Merengues’ ne starebbero già discutendo con la possibilità di un accordo sulla base di un semplice prestito. Isco sarebbe gradito ad Antonio Conte e, come noto, è nel mirino della Juventus poiché molto stimato da Pirlo. Se l’operazione andasse in porto, i nerazzurri si libererebbero di quello che è a tutti gli effetti un ‘problema’, ‘beffando’ allo stesso tempo gli acerrimi rivali.

