Calciomercato Inter, Conte esulta | Affare fatto: i dettagli

Obiettivo in fascia per l’Inter che a gennaio è pronta a tornare su un vecchio pallino: ritorno di fiamma per Junior Firpo

Allarme in atto per l’Inter di Conte per quanto riguarda le corsie esterne di centrocampo ed in particolare a sinistra dove il solo Ashley Young non può di certo bastare. Kolarov è arrivato come difensore centrale mentre Darmian è stato utilizzato con maggiore frequenza sul versante opposto. Per queste ragioni l’Inter punta a puntellare proprio quella zona di campo alla riapertura del calciomercato invernale. Nel mirino dalla Spagna ritorna in auge un vecchio pallino del Barcellona. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arrivano conferme | Scambio con Eriksen, Juve ko

Calciomercato Inter, colpo Junior Firpo: la formula

Antonio Conte non sarebbe pienamente soddisfatto soprattutto delle prestazioni degli esterni mancini con la corsia che non ha trovato grande continuità in questo primo scorcio di stagione. La dirigenza nerazzurra potrebbe dunque decidere di tornare alla carica nella prossima sessione di mercato per Junior Firpo, come sottolineato da ‘Don Balon’ che evidenzia come lo spagnolo ex Betis non abbia reso come da aspettative tanto da finire ai margini delle scelte di Koeman.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta furioso: “Competizioni irregolari. Boicottiamo le Nazionali”

L’ispano-domenicano non è centrale nel progetto del Barça ed è quindi chiuso dal più esperto Jordi Alba. I culè sarebbero disposti a cederlo per circa 20 milioni di euro ed in questo senso l’Inter potrebbe prelevarlo mettendo sul piatto la formula del prestito oneroso a 5 milioni con riscatto obbligato a 15. Affare fatto: Firpo si avvicina ad ampie falcate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi | Bomba clamorosa dalla Spagna