Inter, Marotta furioso: “Competizioni irregolari. Boicottiamo le Nazionali”

Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta in merito alla questione Asl e Nazionali

“C’è grande rammarico: chiedo l’intervento del ministero dello Sport Vincenzo Spadafora. Questa situazione è iniqua, porta a un’alterazione della regolarità delle competizioni”. All’agenzia ‘Ansa’ Marotta mette in mostra tutta la sua rabbia sulla questione Asl e Nazionali. Alcune aziende sanitarie – vedi quelle di Roma e Firenze – hanno bloccato la partenza dei giocatori facenti parte di squadre con casi di positività al Covid, quella invece di Milano ha concesso il via libera ai calciatori nerazzurri nonostante il ‘caso’ Padelli. “E’ assurdo che le ASL si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Ci sono protocolli rigidi e tutti dobbiamo rispettarli, ma c’è la zona d’ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Inter, Marotta furibondo: “Boicottiamo le Nazionali!”

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta arriva addirittura ad invocare il ‘boicottaggio’ delle Nazionali: “Vado oltre: se davanti a un caso di positività questa è la gestione complessiva della situazione, allora dico ‘boicottiamo le Nazionali’. Sì, lo dico sul serio. Qui ne va della credibilità del sistema. Il calcio deve andare avanti, fa comodo a tutti. E allora il Governo ci dia una mano. E fissi regole certe. Se dovesse servire un momento di stop, propongo di fermarci tutti per 15 giorni, fissare un regolamento chiaro e uguale per tutti, e poi si riparta. Questa è una brutta figura per tutto il calcio italiano”, ha concluso.

