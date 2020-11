Calciomercato Inter, via libera per Eriksen | ‘Acconto’ per l’ex Juventus

Calciomercato Inter: Eriksen potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio. Scopriamo la possibile destinazione del danese

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter è sempre più amara. Per il talento danese, infatti, l’esperienza con i nerazzurri si sta dimostrando davvero difficile fino a qui dato che il fantasista ex Tottenham fatica a trovarsi a proprio agio negli schemi di Antonio Conte. Ha giocato poco e soprattutto, quando è stato in campo, ha deluso le aspettative. Proprio per questo, ben presto potrebbe lasciare Milano: la prossima tappa sarebbe la Germania.

Calciomercato Inter, Eriksen in Bundesliga: affare tra rivali

Secondo ‘calciomercatoweb.it’, Christian Eriksen potrebbe approdare a gennaio al Borussia Dortmund. Ma c’è di più. I tedeschi vorrebbero liberarsi di un giocatore a loro ormai scomodo: Emre Can. Il tedesco ex Juventus, che i bianconeri ingaggiarono a costo zero nel luglio 2018 vendendolo poi ai tedeschi per circa 25 milioni nel gennaio di un anno fa, potrebbe approdare in nerazzurro nel giugno 2021 in sostituzione proprio di Eriksen, il quale nel frattempo passerebbe ai gialloneri. Il danese sarebbe una specie di ‘acconto’, l’acconto di una operazione che lascerebbe senza parole i tifosi interisti.

