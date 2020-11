Calciomercato Inter, vice Lukaku | Spunta un nome a sorpresa

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul vice Lukaku. Ecco il nome ‘consigliato’ dall’ex centravanti nerazzurro Christian Vieri

L’assenza di Lukaku e l’inadeguatezza di Sanchez e soprattutto Pinamonti, tant’è che Conte preferisce ‘adattare’ Perisic, ha riacceso il dibattito relativo al vice del bomber belga. Il tecnico nerazzurro voleva e vuole ancora una alternativa all’altezza, non a caso in queste settimane sono riemersi i nomi di Giroud e Milik, in attesa che si torni a parlare pure di Edin Dzeko… Nel frattempo Christian Vieri ha lanciato un nome a sorpresa però al momento al centro dei riflettori grazie (e non solo) al gol realizzato allo scadere contro la Juventus domenica all’Olimpico, ovvero quello di Felipe Caicedo.

Calciomercato Inter, Vieri senza dubbi: “Caicedo come vice Lukaku”

“Come vice Lukaku prenderei subito lui“, ha detto l’ex centravanti nerazzurro in una diretta Instagram”. A gennaio difficile strappare il 32enne ecuadoregno alla Lazio di Lotito, anche se in ballo c’è un rinnovo – il contratto scade nel 2022 – tutt’altro che semplice che potrebbe aprire degli spiragli per la sua cessione. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

