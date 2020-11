Calciomercato Inter, affare da sogno | Super scambio con Skriniar

Inter, il futuro di Milan Skriniar è ancora tutto da decodificare. Lo slovacco potrebbe finire in un maxi scambio per un top del Liverpool

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar è tornato in campo alla corte di Conte dopo il lungo periodo passato ai box a causa del Covid-19. Lo slovacco è rientrato nella complicata sfida contro l’Atalanta pareggiata poi per 1-1. Ciononostante il futuro prossimo del difensore ex Sampdoria è ancora tutto da decifrare vista la possibilità di una cessione che non tramonta mai. In particolar modo Skriniar continua a far gola in Premier League dove non c’è solo il Tottenham di Mourinho. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar per Firmino: maxi affare col Liverpool

Nello specifico, secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ potrebbe diventare parte integrante di una maxi operazione con il Liverpool di Jurgen Klopp. Marotta e Ausilio potrebbero infatti imbastire uno scambio con i campioni d’Inghilterra per arrivare a Roberto Firmino, polivalente attaccante brasiliano che al momento è leggermente chiuso dall’exploit di Diogo Jota.

Nonostante rimanga elemento fondamentale per i ‘Reds’ il minutaggio del centravanti verdeoro è sceso e in questa insenatura vorrebbe inserirsi l’Inter. I nerazzurri vorrebbero uno scambio alla pari con i due calciatori valutati 60 milioni di euro mentre il Liverpool valuta Firmino sui 70 e Skriniar solamente sui 50.

